Cu prilejul Zilei Naționale a României, 10 cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au fost înaintate în grad, în semn de apreciere pentru activitatea profesională deosebită:

Plt.adj.-șef Vasile Chirilă

Plt.adj.-șef Constantin Cosinschi

Plt.adj.-șef Andrei Golea

Plt.adj.-șef Mădălin Jumărea

Plt.adj.-șef Claudiu-Daniel Mînecan

Plt.adj.-șef Cătălin Silion

Plt.adj. Ariadna Iavni

Plt.adj. Maria-Mihaela Postelnicu

Plt. Dumitru Olenici

Plt. Alina Tiron