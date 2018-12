În noiembrie, inspectorii de muncă suceveni au efectuat 311 controale, iar pentru neregulile depistate au aplicat 147 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 248.500 de lei. Conform ITM, 18 angajatori au fost amendați cu 200.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Inspectoratul a mai transmis că în urma interogării registrului general de evidență a salariaților, la 1 decembrie, în judeţul Suceava erau înregistrate 130.499 contracte individuale de muncă active. Numărul de contracte s-a majorat cu 171 față de 1 noiembrie.

