În urmă cu o lună, Vero Călimăn (36 de ani) alias „Fetița Zurli”, din „Gașca Zurli”, după cum o cunoaște o țară întreagă în urma numeroaselor spectacole pe care le-a avut, își anunța retragerea din trupă după 15 ani de activitate. Motivul public invocat de actriță a fost faptul că își dorește o schimbare și alte noi oportunități în viața sa. Astfel că acum aceasta a ajuns să le inspire copiilor dintr-o școală din comuna Jegălia, din județul Călărași, pasiunea pentru artă, notează click.ro.

„Cu sufletul plin de bucurie, vreau să vă spun că am petrecut Ziua Mondială a Teatrului într-un mod cât se poate de potrivit. Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși. Când am aflat că în Comuna Jegălia e un primar care își dorește același lucru pentru copiii nu am stat pe gânduri. Împreună am pus la cale proiectul <Teatrul la Sat> și vrem să le oferim copiilor de acolo o altă perspectivă asupra vieții. Vrem să-i inspirăm să citească mai mult și să devină mai curioși, să le facem locul de joacă din ce în ce mai mare”, a scris Vero Călimănescu în dreptul mai multor imagini, de la fața locului, postate pe contul său de Instagram, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

