În județul Suceava s-au raportat 118 cazuri noi de coronavirus, cu 7 în plus în comparație cu ziua anterioară, după ce au fost făcute 1.318 de teste. Numărul cazurilor active s-a micșorat de la 961 la 853.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 18 nu au cazuri de coronavirus, 14 are un caz în evoluție, 39 au sub cinci cazuri în evoluție, 31 au sub zece cazuri în evoluție iar 12 au peste zece cazuri în evoluție.

La nivelul județului Suceava, din totalul de 114 localități 55 sunt în „zona roșie” COVID, cu rate de infectare de peste 3, 53 în „zona galbenă” și șase în „zona verde”. În „verde” sunt comunele Cajvana, Calafindești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Iaslovăț și Putna. În municipiul Suceava se înregistrează 263 de cazuri active față de 286 la raportarea anterioară, iar rata de infectare a scăzut de la 8,58 la 8,09. Printre localitățile aflate în „zona roșie” se mai numără Vatra Dornei, cu 9,03, Ipotești, cu 8,27, Șcheia, cu 8,67, Ipotești, cu 8,08, Gura Humorului, cu 7,60, Câmpulung, cu 7, Moara, cu 5,50, Fălticeni, cu 5,43, Siret, cu 5,33, Rădăuți, cu 4,49 și Adîncata, cu 3,42.