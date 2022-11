În data de 20.11.2022, în intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare în P.T.F. Vicovu de Sus, s-au înregistrat următoarele valori de trafic:

▪ 260 persoane din care 150 au fost cetățeni ucraineni;

▪ 85 mijloace de transport ( 5 camioane ).

În perioada sus menționată, pe sensul de ieșire, s-au înregistrat următoarele valori de trafic:

▪315 persoane din care 136 au fost cetățeni ucraineni;

▪ 149 mijloace de transport ( 75 camioane ).