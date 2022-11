La Muzeul de Istorie din Suceava poate fi vizitată gratuit expoziția <Donația>, semnată de Virgiliu Parghel. Sînt expuse 97 de lucrări de grafică și pictură donate de Virgiliu Parghel Muzeului Național al Bucovinei. Vernisajul a avut loc în prezența autorului și s-a bucurat de succes. La vernisaj a asistat și maestrul Mihai Pînzaru PIM, care, într-o intervenție telefonică la Radio Top, a declarat: „La eveniment a fost multă lume, lume bună. A fost plin, au fost profesori, oameni din filiale ale Uniunii Artiștilor Plastici, prieteni constanți ai evenimentelor culturale, și elevi de la Colegiul <Ciprian Porumbescu>. A fost un moment emoționant”.

Despre lucrări, maestrul a afirmat: „Sînt una și una. O donație de 97 de lucrări nu-i de colea. Oricare lucrare de-acolo face foarte bine în orice colecție și e de valoare. 97 de lucrări vor bucura generații întregi, pentru că ele intră în patrimoniului muzeului sucevean”. Referitor la Virgiliu Parghel, Mihai Pînzaru PIM a spus: „Are o forță creatoare formidabilă, evidentă. Virgiliu Parghel este o valoare, o valoare națională. Virgiliu Parghel a avut șansa să fie studentul maestrului Corneliu Baba, un colos al picturii, un pictor de talie europeană, și chiar mondială”. Expoziția <Donația> va fi deschisă pînă-n data de 8 ianuarie.