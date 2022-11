Au fost finalizate Lucrările de modernizare a drumului județean Vulturești-Hârtop în lungime de aproape 17 kilometri, investiție a Consiliului Județean finanțată prin PNDL cu suma de 7,41 de milioane de euro. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a efectuat astăzi o vizită pe teren pentru a evalua situația la fața locului. Flutur a arătat că este un drum modern cu o lățime de opt metri, din care partea carosabilă este de 6 m și acostamentele de câte 1 metru. În cadrul investiției mai sunt 29 de podețe transversale, reabilitarea unui pod, cu păstrarea elementelor de gabarit actuale și înlocuirea suprastructurii, 20 de podețe la drumurile laterale, 20 de kilometri de șanțuri din beton stânga dreapta, 550 de podețe de acces în curți, rigolă carosabilă, acostamente consolidate, amenajarea a 41 de drumuri laterale, drenuri, parapeți metalici.

”Subliniez că legătura dintre Fălticeni și Liteni dintre Fălticeni și viitoarea autostradă A7 este extrem de imporantă”

El a ținut să sublinieze că la construirea acestui drum a fost o singură problemă la Hârtop cauzată de o masivă alunecare de teren pe o lungime de 400 de metri. ”Am avut o problemă în comuna Hârtop, o alunecare de teren care a intervenit când se lucra pe 400 de metri și acolo am fost nevoiți să modificăm proiectul. Am introdus niște coloane de 12 metri adâncime, s-a conslidat terenul și în sfârșit s-a terminat. S-au executat lucrări de consolidare, care au presupus ziduri de sprijin cu fundație directă din beton și piloți de îndesare din balast stabilizat cu ciment și var – 2.263 piloți de 3 metri adâncime și 1.737 piloți de 6 metri adâncime. Pe o lungime de 75 de metri liniari consolidarea s-a făcut cu 30 de coloane Benotto cu lungime de 12 metri, 10 radiere din beton, 10 tronsoane zid sprijin”, a explicat Flutur. El a adăugat că la drum mai este de realizat marcajul rutier și de montat câțiva parapeți. ”Subliniez că legătura dintre Fălticeni și Liteni dintre Fălticeni și viitoarea autostradă A7 este extrem de imporantă. Sunt circa 20 de kilometri dar noi asfaltăm aici 17 kilometri pe două straturi. E un drum foarte sănătos demult așteptat de populația din zonă. Cred că e o investiție care vine la timp așa cum sunt și altele. Sunt mulțumit și de constructor care ne-a ascultat de câte ori am intervenit. Au fost prompți și cred că e un model pe care aș vrea să-l multiplic în județul Suceava în perioada care urmează”, a declarat șeful administrației județene.

”Localitatea Valea Glodului odată cu asfaltarea drumului și-ar putea schimba denumirea”

Gheorghe Flutur a remarcat că undeva la capătul drumului se află localitatea Valea Glodului care odată cu asfaltarea arterei de circulație și-ar putea schimba denumirea. ”Cred că dacă oamenii vor pot să-și schimbe numele că nu mai este Valea Glodului din fercire. Era noroi iar acum e asfalt”, a spus Flutur care a adăugat: ”M ă bucur că am ajuns în niște zone unde într-adevăr nevoia cea mai mare era să asfaltăm drumurile pentru că erau rămase în urmă iar tineretul pleacă de la țară dacă nu are niște condiții minime. Ce văd azi aci cel puțin Hârtop și Vulturești încep să reînvie”.

Primarul comunei Hârtop, Vasile Cătălin Hrescanu, a ținut să mulțumească pentru sprijinul acordat Consilului Județean și președintelui Flutur în mod special ”care a dat dovadă de o implicare deosebită și a fost alături de comuna Hârtop ori de câte ori am apelat la CJ”.