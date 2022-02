Duminică după amiază în timp ce conducea mopedul pe raza localității Dănila, un localnic de 55 de ani a pătruns pe sensul opus de mers și a căzut pe partea carosabilă. Din impact a rezultat decesul bărbatului de 55 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

