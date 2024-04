CSU Suceava a demonstrat și în acest an că este cel mai puternic centru al handbalului juvenil din România. După medaliile de argint cucerite la nivel de junior I, sucevenii au devenit campioni naționali de Tineret. La rândul lor, celelalte echipe de juniori ale CSU Suceava s-au calificat sau sunt foarte aproape de a se califica la turneele finale.

CSU Suceava a avut un parcurs perfect la Turneul Final 8: 37-27 cu CSM Vaslui în sferturi, 28-22 cu CSM Focșani în semifinale și 32-28 cu Universitatea Cluj în finală.

Pe lângă marele trofeu, CSU Suceava și-a trecut în cont și cinci premii individuale. Iulian Roșu a fost desemnat cea mai bună extremă stânga, Alexandru Reuț cel mai bun inter stânga, Alexandru Focșăneanu cel mai bun pivot, Codrin Radu cel mai bun inter dreapta, iar Andrei Bruj cel mai bun apărător.

CSU Suceava: Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Ștefan Leonte – Alexandru Reuț, Iulian Roșu, Codrin Radu, Sorin Grigore, Alexandru Focșăneanu, Emanuel Șerban, Andrei Rață, Andrei Bruj, Codrin Dascălu, Eduard Rusu, Bogdan Niculaie, Teodor Ilucă, Teodor Moșneagu. Antrenor: Vasile Boca. Kinetoterapeut: Mihai Vornicu.

„A fost un sezon 2023-2024 aproape perfect pentru noi, cu 35 de victorii în 36 de jocuri. Ca în fiecare an, am plecat la drum cu aceleași obiective: promovarea juniorilor noștri spre echipa de seniori și loturile naționale, precum și obținerea unor locuri cât mai fruntașe la turneele finale. Știam că urmează o perioadă extrem de solicitantă pentru noi, dar am fost foarte motivați și ne-am propus să câștigăm titlurile la ambele categorii, Juniori I și Tineret.

La Juniori I făcusem un sezon perfect, băieții au progresat mult și prestam un handbal foarte plăcut ochiului. Am fost echipa cea mai în formă și spectaculoasă de la Turneul Final. Din păcate, poate și din cauza unei siguranțe prea mari, am ratat enorm de mult în finală, de cele mai multe ori din situații clare de unu contra unu cu portarul advers, ne-am apărat destul de inexact și nu am putut profita de momentul în care am revenit la conducerea jocului. Nu a fost deloc simplu să trecem peste acel eșec, am suferit enorm și încă mai <<doare>>.

Dar era clar că singura șansă pentru a face un turneu bun la Tineret era să ne ridicăm, să mergem înainte și să învățăm din greșelile de săptămâna trecută. Vreau să-i felicit pe băieți și să le mulțumesc din suflet pentru felul cum au luptat, în condițiile în care pentru majoritatea dintre ei era al 8-lea meci în 9 zile. Putem spune ca nivelul Turneului Final de la Tineret a fost mult peste cel de la Juniori I, fiind prezenți mulți jucători care evoluează sau chiar sunt jucători de bază ai echipelor din Liga Națională. Au fost jocuri echilibrate și foarte disputate, fiecare echipa dorindu-și o evoluție și o clasare cât mai bună. Am meritat din plin acest titlu, pentru că am prestat cel mai bun handbal, dar am vrut să demonstram și că ceea ce s-a întâmplat la Juniori I a fost un accident din care ne-am luat învățăturile pentru viitor” a declarant antrenorul Vasile Boca.