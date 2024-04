„Shōgun” a cucerit inimile telespectatorilor – atenția extraordinară acordată detaliilor, scenariul excelent și peisajele impresionante sunt doar câteva dintre elementele care asigură o experiență incredibilă pentru oricine decide să vizioneze acest serial. Intriga politică din Japonia feudală a secolului al XVI-lea va ține publicul în suspans până la final. Ultimul episod din „Shōgun” este acum disponibil pe platforma Disney+, astfel încât cei care doresc, pot acum să vizioneze toate episoadele fără întrerupere.

Acțiunea este plasată în timpul erei Keichō, când Țara florilor de cireș era condusă de shoguni. Confruntându-se cu un război civil, cunoscut în istorie sub numele de Bătălia de la Sekigahara, Lordul Yoshii Toranga îl întâlnește în drumul său pe navigatorul britanic John Blackthorne. Acesta din urmă, îi oferă în schimbul salvării sale, cea mai valoroasă monedă de schimb a strategului și anume informații care îl pot ajuta pe Toranga să încline balanța victoriei în favoarea sa.

Producătorii și creatorii serialului s-au asigurat că întreaga poveste este autentică până la ultimul detaliu. Minunatele costume poartă publicul înapoi în timp și îl fac să se îndrăgostească de cultura Japoniei.

„Înainte de a începe filmările, am împrumutat multe articole vestimentare din Japonia. Le-am urmărit cu atenție, studiind modul în care au fost concepute și realizate. Prototipurile personajelor noastre sunt personalități cunoscute în istoria Japoniei și prețuite în această țară. Am vrut să am cea mai mare grijă de ele”, spune Carlos Rosario, designerul costumelor, care a folosit numai țesături japoneze pentru un plus de realism. În același timp, make-up artistul Rebecca Lee a folosit pentru acest serial o paletă de culori tradiționale și autentice din Japonia secolului al XVII-lea.

„Atunci când nu acorzi atenție detaliilor, este suficient ca un singur element să fie eronat pentru ca personajele, peisajele sau dialogul să își piardă autenticitatea, iar spectatorii să nu se mai lase purtați în vremurile pe care noi le prezentăm”, declară Toru Harada, unul dintre consultanții serialului.

Narațiunea meticuloasă, realismul aproape palpabil și imaginile demne de cinematografie au făcut ca serialul să câștige o bază de fani loiali care așteaptă cu nerăbdare episoadele viitoare. Chiar înainte de finalul sezonului, mulți critici au declarat că „Shōgun” este serialul eveniment al anului. Cu atât mai mult, disponibilitatea ultimului episod este o veste bună pentru noii telespectatori care doresc să se adâncească în dilemele morale ale unei așezări japoneze din vremuri străvechi.

Shōgun de la Studiourile FX este creat de Rachel Kondo și de Justin Marks, iar Marks fiind showrunner și producător executiv alături de Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca și Kondo. Alături de Cosmo Jarvis care îl interpretează pe John Blackthorne, serialul are o distribuție japoneză foarte apreciată, o premieră pentru o producție americană, care îî include pe Hiroyuki Sanada alias Lord Yoshii Toranaga, Anna Sawai alias Toda Mariko, Tadanobu Asano alias Kashigi Yabushige, Hiroto Kanai alias Kashigi Omi, Takehiro Hira alias Ishido Kazunari, Moeka Hoshi alias Usami Fuji, Tokuma Nishioka alias Toda Hiromatsu, Shinnosuke Abe alias Buntaro, Yuki Kura alias Yoshii Nagakado, Yuka Kouri alias Kiku, and Fumi Nikaido alias Ochiba no Kata.

Întregul sezon al serialului „Shōgun” este disponibil acum exclusiv pe Disney+.

