Carol al II-lea, duce de Bourbon, a fost ultimul mare stăpân feudal al Franței. Cu toate că era contabilul Franței, o îndelungată perioadă de timp s-a aflat în conflict cu suveranul său, regele Francisc I, și chiar mai mult deatât, cu mama lui Francisc, Louise, pe care a refuzat-o dezgustat când i s-a propus să se căsătorească cu ea.

În 1523, Bourbon a devenit proscris în Franța, în urma semnării unei alianțe ilegale cu împăratul Sfântului Imperiu Roman, Carol al V-lea, alianță care, dacă ar fi fost transpusă în practică, ar fi redus Franța la o stare de anarhie feudală.

Abandonându-și țara, Bourbon a fost răsplătit cu comanda armatei din Italia a lui Carol. Însă, în primăvara anului 1527, armata se afla în pragul revoltei, nefiind plătită de luni întregi.

Oportunist ca întotdeauna, Bourbon s-a alăturat soldaților revoltați și, în ziua de 6 mai, a condus armata în Roma, unde a comis unul dintre cele mai sângeroase și mai violente jafuri dintr-un mare oraș occidental, de la prădarea Constantinopolului de către cruciați, cu o jumătate de mileniu în urmă.

Îngrozit, papa Clement al VII-lea s-a refugiat în Castelul Sant’Angelo, iar orașul a fost luat cu asalt cu brutalitate. Călugărițele au fost violate, preoții au fost uciși, iar caii au fost strânși în piața San Pietro. Aproximativ 4.000 de oameni au fost măcelăriți.

În ciuda eforturilor susținute ale armatei, Castelul Sant’Angelo a rezistat tuturor încercărilor de asalt, papa ascunzându-se într-una dintre încăperi. Însă ducele de Bourbon nu a avut același noroc. În timp ce conducea atacul, a fost secerat de un foc de archebuză, tras de unul dintre apărătorii papei, sculptorul florentin Benvenuto Cellini.

Tot la 6 mai:

1758: Se naște revoluționarul francez Maximilien Robespierre.

1856: Se naște, la Freiberg, Austria (în prezent Pribor, Republica Cehă), Sigmund Freud.

1910: Moare la Londra regele Eduard al VII-lea.

1937: Zepelinul german Hindenburg ia foc în New Jersey, SUA, făcând 36 de victime.

1954: Roger Bannister aleargă pe distanța de o milă (aproximativ 1.600 metri) în trei minute, și nouă de secunde, patru zecimi, fiindprimul care a depășit bariera celor patru minute.

Geo Alupoae, critic de teatru.