Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în ședința de astăzi, 14 ianuarie 2022, Hotărârea numărul 4.

Principale prevederi:

– Actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, doar pentru statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și menținerea ratelor de incidență din săptămâna precedentă pentru statele terțe;

– Excluderea din zona roșie a următoarelor state/zone cu risc epidemiologic ridicat: Africa de Sud, Brazilia, India, Nepal, Botswana, Eswatini, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambic, Malawi, Angola și Zambia.

Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată

Stat/Zonă/Teritoriu Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* Zona roșie Cipru 55,7 Irlanda 49,1 Aruba 48,4 Andorra 45,2 Islanda 43,3 Franța 42,2 Insula Man 41,1 Grecia 41,0 Danemarca 40,8 San Marino 38,5 Puerto Rico 37,5 Portugalia 36,3 Guernsey 35,2 Insulele Feroe 33,4 Gibraltar 32,8 Curaçao 31,4 Spania 29,9 Marea Britanie 27,5 Jersey 27,2 Luxemburg 26,2 Malta 25,4 Insulele Virgine ale Statelor Unite 25,0 Elveția 23,4 Italia 23,0 Monaco 22,1 Belgia 20,2 Liechtenstein 20,0 Muntenegru 19,6 Sint Maarten 18,6 Bonaire, Saint Eustatius și Saba 18,2 Suedia 17,8 Slovenia 17,4 Groenlanda 16,9 Croația 16,8 Finlanda 16,7 Lituania 16,6 Olanda 16,0 Norvegia 13,3 Insulele Mariane de Nord 13,2 Statele Unite ale Americii 12,9 Estonia 12,0 Seychelles 11,4 Insulele Cayman 10,6 Insulele Turks și Caicos 10,0 Australia 9,8 Capul Verde 9,0 Letonia 8,6 Saint Kitts și Nevis 8,5 Botswana 8,4 Austria 8,2 Bermuda 8,1 Cehia 7,7 Argentina 7,6 Georgia 7,1 Slovacia 7,0 Canada 6,8 Barbados 6,7 Germania 6,4 Bulgaria 6,4 Insulele Virgine Britanice 6,0 Anguilla 5,5 Belize 5,4 Ungaria 5,4 Eswatini 5,4 Trinidad și Tobago 5,1 Israel 5,0 Turcia 4,8 Liban 4,7 Polonia 4,4 Namibia 4,0 Maldive 3,9 Panama 3,6 Saint Lucia 3,5 Uruguay 3,5 Zona galbenă Serbia 2,9 Bahrain 2,8 Africa de Sud 2,7 Fiji 2,6 Comore 2,6 Emiratele Arabe Unite 2,6 Iordania 2,5 Vietnam 2,5 Zambia 2,3 Federația Rusă 2,3 România 2,3 Bosnia și Herțegovina 2,2 Macedonia de Nord 2,1 Saint Vincent și Grenadine 2,1 Qatar 2,0 Lesotho 2,0 Mauritius 1,9 Laos 1,8 Montserrat 1,8 Albania 1,8 Dominica 1,8 Guam 1,8 Belarus 1,7 Columbia 1,6 Zona verde Ucraina 1,5 Zimbabwe 1,5 Malaysia 1,4 Coreea de Sud 1,4 Bolivia 1,4 Jamaica 1,3 Republica Moldova 1,2 Libia 1,2 Noua Caledonie 1,2 Republica Dominicană 1,2 Peru 1,2 Guyana 1,2 Bahamas 1,1 Mozambic 1,0 Kuweit 1,0 Chile 1,0 Rwanda 0,9 Ecuador 0,9 Palestina 0,8 Singapore 0,7 Azerbaidjan 0,7 Kenia 0,7 Sao Tome și Principe 0,7 Tunisia 0,7 Thailanda 0,6 Antigua și Barbuda 0,6 Malawi 0,6 Togo 0,6 Mongolia 0,5 Angola 0,5 Ghana 0,5 Suriname 0,5 Mauritania 0,5 Armenia 0,4 Burundi 0,4 Grenada 0,4 Kazahstan 0,4 Mexic 0,4 Maroc 0,4 Etiopia 0,4 Coasta de Fildeș 0,4 Costa Rica 0,4 Sri Lanka 0,4 Congo 0,4 Uganda 0,4 Iran 0,3 Arabia Saudită 0,3 Cuba 0,3 Guatemala 0,3 Madagascar 0,2 Oman 0,2 Brazilia 0,2 Noua Zeelandă 0,2 Sudanul de Sud 0,2 Brunei Darussalam 0,2 Kosovo 0,2 Djibouti 0,2 Paraguay 0,1 India 0,1 Nepal 0,1 Mali 0,1 Palau 0,1 Irak 0,1 Polinezia Franceză 0,1 Kârgâzstan 0,1 Egipt 0,1 Republica Democrată Congo 0,1 Filipine 0,1 Guineea Ecuatorială 0,1 Camerun 0,1 Liberia 0,1 Nigeria 0,1 Senegal 0,1 Sierra Leone 0,1 Venezuela 0,1 El Salvador 0,1 Algeria 0,1 Uzbekistan 0,1 Myanmar 0,1 Gambia 0,0 Honduras 0,0 Burkina Faso 0,0 Gabon 0,0 Sudan 0,0 Somalia 0,0 Pakistan 0,0 Bangladesh 0,0 Nicaragua 0,0 Taiwan 0,0 Afghanistan 0,0 Haiti 0,0 Niger 0,0 Bhutan 0,0 Benin 0,0 Yemen 0,0 Insulele Falkland (Malvine) 0,0 Siria 0,0 Eritreea 0,0 Vanuatu 0,0 Samoa 0,0 Papua Noua Guinee 0,0 Guineea Bissau 0,0 Cambodgia 0,0 Japonia 0,0 Timorul de Est 0,0 Indonezia 0,0 Tanzania 0,0 Guineea 0,0 Tadjikistan 0,0 Republica Centrafricană 0,0 Wallis și Futuna 0,0 Ciad 0,0 Tonga 0,0 Republica Populară Chineză 0,0 Vatican 0,0 Insulele Marshall 0,0 Micronezia 0,0 Insulele Solomon 0,0 Sahara de Vest 0,0

*Date publicate de ECDC joi 13 ianuarie 2022 pentru perioada 27 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022 au cuprins doar actualizări ale ratei de incidență doar pentru statele UE/SEE, pentru statele terțe fiind păstrate valorile din săptămâna precedentă.