La data de 22 februarie în jurul orei 12.45, echipajele de poliție din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea și Secției de Poliție nr. 4 Gălănești, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu conform acțiunii BLOCADA, au identificat și oprit regulamentar pentru control, autoutilitara care se deplasa pe DN17A de pe raza comunei Marginea. Conducătorul auto a fost legitimat în persoana unui bărbat din satul Drăgușeni, județul Botoșani, care a prezentat pentru control documentele personale și cele ale autoutilitarei, precum și avizul de însoțire a materialului lemnos, emis pentru cantitatea de 1,00 mc lemn foc specia fag. Procedându-se la verificarea materialului lemnos aflat în autoutilitara, s-a constatat că acesta face parte din grupa de specii rășinoase, fiind identificate astfel neconcordanțe privind cel puțin unul din elementele înscrise în avizul de însoțire a materialului lemnos, respectiv grupe de specii. În continuare, autoutilitara în cauză a fost condusă către depozitul de pe raza comunei Marginea ocazie cu care în urma inventarierii materialelor lemnoase de către lucrătorii silvici din cadrul Ocolul Silvic Marginea, a rezultat cantitatea de 2.28 mc lemn de foc rășinoase(molid), în valoare de 351 lei. Având în vedere aceste aspecte, s-a dispus confiscarea cantității de 2.28 mc lemn de foc rășinoase(molid) și la predarea acestea în custodia Ocolului Silvic Marginea. Pentru acest motive, șoferul a fost sancționat contravențional conform art. 19 alin. (2), lit. d) pct. 1 din Legea nr. 171/2010.

