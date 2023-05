Un grav accident rutier a avut loc în această după amiază pe E 85, în zona localității Pătrăuți. ISU Suceava a transmis că în accident au fost implicate două autoturisme, fiind implicate trei persoane. În urma impactului o victimă a rămas încarcerată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani care este în stare de inconștiență. După ce a fost extras din mașină bărbatului i s-au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire, persoana resuscitată a fost declarată decedată la fața locului. O altă persoană implicată în eveniment, o femeie, conștientă și cooperantă, a fost monitorizată de către echipajul SAJ și transportată la spital. Cea de a treia persoana implicată în eveniment nu a necesitat îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă) cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers.

