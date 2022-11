Un autoturism iesit in afara părtii carosabile in zona centurii Rădăuțiului dinspre Dornesti, informează ISU Suceava. A fost identificata o singura victima, prinsa intre autoturism si șantul de beton. Aceasta a fost extrasa de catre pompieri si predata echipajului medical pentru monitorizare. Este in stare inconstienta și din nefericire echipajul SAJ a declarat decesul victimei, un barbat in varsta de 49 de ani. A intervenit modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ.