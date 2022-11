Nu mai este niciun secret că Adrian Mutu a dus o viața tumultoasă! Printre atâtea episoade fascinante, antrenorul Rapidului a avut și o poveste de dragoste cu handbalista Neagu. Relația s-a petrecut în tinerețea fostului fotbalist, iar toate detaliile picante sunt expuse în cartea sa, notează click.ro.

Înainte de toate trebuie să precizăm că Mutu era destul de timid în tinerețe, cel puțin așa susține în cartea „Revenirea din infern”. Fostul mare fotbalist a mărturisit, cum aștepta luni întregi înainte de a putea vorbi cu o fată pe care o plăcea. Actualul tehnician a povestit cum devenise un expert în săruturi, iar „când sărea butonul de la bluză ziceai că ai câștigat Champions League”.

Tot în adolescență, „briliantul” s-a îndrăgostit de handbalista Irina Neagu. Cei doi s-au cunoscut la un bal al bobocilor. „Mă îndrăgostisem de Irina Neagu, handbalista de lot olimpic, viitoare campioană mondială de tineret. Ne cunoscuserăm la un Bal al bobocilor, la Casa Studenților. Era cu trei luni mai mare ca mine și învăța la ”Ion Barbu”, la doi pași de blocul meu.”, povestește Adrian Mutu.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/adrian-mutu-poveste-de-dragoste-cu-handbalista-2219853.html