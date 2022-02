La 43 de ani, Adrian Mutu a ajuns la cea mai bună formă a sa, ca barbat! Briliantul a lăsat în urmă o carieră de fotbalist zbuciumată de scandaluri, având în prim plan drogurile și, bineînțeles, femeile!

Adrian Mutu are la activ două căsnicii ratate și o listă lungă de cuceriri când vine vorba de femei, mai mult sau mai puțin celebre. De abia a treia căsnicie, cea cu frumoasa Sandra Bachici, pare să-i fi adus Briliantului liniștea mult căutată, scrie click.ro.

”Eu nu am vorbit niciodată despre nici o femeie din viața mea. M-ați văzut pe mine să fac publică vreo relație? La 40 de ani, nu mai pun botul ca la 20 de ani! Din toate căsniciile mele, asta este cea mai profundă! Am învățat din căsătoriile mele eșuate! De aceea acum am o relație de 7 ani și mă înțeleg cu toți copiii mei”, s-a confesat Adrian Mutu, în podcastul lui Codin Maticuc, “La Mijloc”, potrivit sursei citate.

Cariera lui Adrian Mutu a fost dinamitată de scandaluri legate de consumul de substanțe interzise. A fost, mai întâi, în 2003, celebrul scandal „Cocaina” când activa la Chelsea. Apoi, Birliantul a mai fost depistat pozititv și cu sibutramină în 2010. Mutu și-a revenit de fiecare dată!

