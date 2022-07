Alina Pușcas este una dintre vedetele din România care a reușit să îmbine, cu ușurință, pare din exterior, cariera cu viața de familie. Prezentatoarea show-ului ‘’Te cunosc de undeva’’, difuzat pe Antena 1, și-a gestionat timpul corect și nu și-a neglijat familia, în ciuda programului de lucru pe care îl are, scrie click.ro.

Bineînțeles că, oameni fiind, se întâmplă să greșim și, câteodată, planurile nu ies așa cum ne-am propus. Astfel, Alina a povestit, într-un interviu exclusiv Click!, despre provocările vieții de familie, carieră, sacrificiile pe care le-a făcut ca mamă, dar și ce-și dorește pentru copiii ei.

Cât de mult ți-ai dorit să fii mamă?

Eu sunt una dintre acele femei care și-au dorit foarte mult să-și facă o familie. În jurul vârstei de 31 de ani mi-am dorit acest lucru și, cu siguranță, dacă aș fi avut probleme de orice fel, aș fi apelat la orice variantă să reușesc să rămân însărcinată. Dacă în final, după multe încercări mi s-ar fi spus că nu se poate, atunci probabil aș fi apelat la o mamă surogat, dar tot nu mă lăsam.

Cum te împarți între viața de familie, copiii și cariera?

Să știi că am mare noroc că toți cei trei copii ai mei înțeleg ce înseamnă job-ul meu, filmările sau treaba la birou. Ei s-au obișnuit. De exemplu când am avut finala de la ‘’Te cunosc de undeva’’ am ajuns la 3 noaptea. A fost prima oară când a durat atât de mult, dar am ajuns, m-am uitat la ei, dormeau și cam asta a fost. Ei s-au obișnuit, nu-mi poartă pică și nu-mi reproșează nimic.

