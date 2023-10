O femeie a fost sancționată de polițiștii locali, după ce a ignorat indicațiile și a traversat pe roșu alături de copilul său, pe trecerea de pietoni din dreptul Școlii Gimnaziale nr. 3 din Suceava. Directorul Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, a declarat, la Radio Top, că sancțiunea a fost aplicată săptămîna trecută și a constat într-o amendă în valoare de 435 de lei. Directorul a afirmat: „Femeia în cauză și-a luat de mînă copilul de clasa a V-a și a trecut cu el printre mașini pe culoarea roșie a semaforului, fără a asculta sfaturile colegului meu. Femeia s-a supărat că a fost amendată și a venit și a prezentat varianta ei. Din fericire, fiind camere de supraveghere, ne-am uitat și am văzut exact cum s-a acționat la fața locului. Doamna și-a primit sancțiunea corespunzătoare, și cu asta basta”. Ovidiu Doroftei a adăugat: „Semaforul are rolul de a regla traficul, dar și de a ne proteja ca pietoni cînd traversăm, sau ca șoferi, cînd sîntem angajați în deplasare. Ne reglează unii față de ceilalți, raportîndu-ne și la riscuri, și la timpi, și la toate celelalte”. Semaforul de la Școala nr. 3, a fost pus în funcțiune în această toamnă, iar circulația în zonă s-a mai fluidizat la orele în care părinții își aduc sau își iau copiii la și de la cursuri. La aceleași ore sînt prezenți și polițiști locali cu atribuții pe linie de circulație.

