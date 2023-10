Tatăl Deliei Matache a renunțat la călugărie după 20 de ani. Ion Matache s-a întors acasă, la familie, pe fondul unor probleme grave de sănătate și locuiește acum împreună cu soția sa, Gina Matache, în București, într-un apartament. Cei doi trăiesc, însă, în camere separate, iar mama Deliei speră să-și refacă viața alături de alt bărbat, notează click.ro.

După 20 de ani de călugărie, bărbatul s-a întors de pe Muntele Athos în 2018, acuzând grave probleme de sănătate. El a suferit atunci o operație la rinichi, urmată și de ședințe de citostatice. Mama Deliei Matache l-a primit înapoi acasă, însă cei doi sunt doar colegi de apartament în prezent.

„El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo, Ce era să facă? Ăsta este adevarul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia. Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea, se deplasează singur, se îngrijește singur. Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart două-trei lemne? Mu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea”, a dezvăluit Gina Matache, în podcastul Cristinei Șișcanu, de la Metropola Tvm conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

