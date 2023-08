Pentru retailerul online multibrand Answear, sezonul estival 2023 a adus schimbări în preferințele consumatorilor de fashion online și tot în această perioadă anumite categorii și branduri au evoluat surprinzător în privința cererii.

Clienții Answear sunt din ce în ce mai interesați de brandurile scandinave, acestea înregistrând o creștere de 200% față de 2022. De asemenea, brandul propriu Answear.LAB, a marcat o creștere neașteptată de 10% din totalul vânzărilor din această vară.

“În această vară am adăugat un număr de 30 de branduri noi în portofoliu, cele mai multe fiind branduri scandinave, pe care le vedem ca fiind în trend. Brandurile scandinave sunt din ce în ce mai căutate și au cunoscut o creștere mare la capitolul de vânzare. Branduri precum Birger Christensen, Custommade sunt deja în creștere cu 200% față de 2022 pe Answear.

Brandul propriu Answear.LAB a reprezentat un procent de 10% din totalul vânzărilor estivale, ceea ce a fost peste așteptări.

Categoria de produse home & deco a cunoscut o creștere cu 100% față de anul trecut, la fel și categoriile de accesorii pentru înot, sandale cu toc și rochii. Brandurile care cunosc cea mai mare creștere sunt Birkenstock, Crocs, Ralph Lauren, Michael Kors, Ipanema, Hugo Boss, Pinko și Elisabetta Franchi”, spune Raluca Radu, country manager Answear România.

Categoriile de top, care au înregistrat cele mai mari vânzări pe timpul verii la Answear, au fost: costume de baie, bluze, tricouri, rochii, sandale, sneakers, espadrile, dar și pălării de plajă, îmbrăcăminte de plajă, gențile crossbody și accesoriile de înot.

Tot în această perioadă, brandurile de top în vânzări au fost Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Answear.LAB, Medicine, Guess, Birkenstock, Calvin Klein, Hugo Boss, Converse, Crocs, Ralph Lauren, Pinko și Michael Kors.

Produsul vedetă al sezonului, la secțiunea de femei de pe Answear, a fost o pereche de pantofi sport Karl Lagerfeld Kapri Kushion, iar pentru bărbați o pereche de sneakers Hugo Leon

„Peste 85% dintre comenzi au fost făcute de pe device-uri mobile, iar o mare parte dintre ele au venit direct din aplicația mobilă. În medie o comandă a conținut 1,3 produse, iar comanda medie s-a situat la 360 lei.

Am observat că în procesul de achiziție tendințele sunt mai importante decât prețurile sau discounturile. Astfel, magenta și rozul au fost cele mai solicitate culori ale sezonului la Answear și au fost urmate de alb, maro, lila și mov. Am mai sesizat o creștere a vânzărilor pe materialele din fibre naturale cum ar fi mătase, in, vâscoză și bumbac, în această ordine”, susține Raluca Radu, country manager Answear România.

