Despre Andreea Antonescu știm deja că nu a avut deloc parte de un trecut ușor. În ciuda succesului răsunător și a liniștii de care are parte în prezent, nu putem uita asprimea cu care atât ea, cât și Andreea Bălan erau tratate, la vremea aceea, de regretatul tată al Andreei Antonescu.

Andrei Antonescu nu a fost doar părintele vedetei, ci și impresarul trupei Andree, care ridica în picioare stadioane de fani și a creat o atmosferă de neuitat a anilor 2000, notează click.ro.

„Vă dați seama că dacă am plecat nu am plecat pentru că mi s a urcat vedetismul la cap, pentru că sunt celebră, am bani, am de toate, și hai să-mi iau și eu lumea-n cap. (…) Nu ăsta este motivul, ci din cauza faptului că nu am mai suportat tratamentul la care eram eu supusă de către tatăl meu. Tratamentul venea și din partea tatălui, și din partea impresarului Andrei Antonescu. Din calitate de impresar, și mie și Andreei Bălan ni se reproșau foarte multe, cum ar fi că noi fără dânsul nu am putea face nimic, la orice oră el ar putea să ne înlocuiască pe noi în trupă: dacă una din noi se supără sau dacă una din noi nu ascultă de el, pentru că de bine, de rău, nici eu, nici Andreea nu am ieșit din cuvântul lui și nu am făcut nicio prostie, bineînțeles, ne va înlocui în trupă.”, povestea Andreea Antonescu, pe vremuri.

