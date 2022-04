Asociația Rădăuțiul Civic lansează o serie de ateliere pentru tinerii din Rădăuți și localitățile învecinate, continuând activitățile care promovează implicarea și educația civică. Atelierele Academiei de Organizare Comunitară vor fi susținute de trainerii Adrian Moraru și Luca Ciubotaru și vor avea loc pe 27, 28, și 29 aprilie, orele 15:00-20:00, la Centrul Comunitar Rădăuți.

Atelierele au scopul de a oferi informații minimale despre cum pot fi sprijinite comunitățile să fie mai active, ce drepturi au, în calitate de cetățeni, cum funcționează administrația locală, cum se poate rezolva o problemă locală și ce pași pot fi urmați pentru o campanie civică de succes.

Participanții vor învăța despre:

instrumentele pe care le are la dispoziție un cetățean;

noțiuni fundamentale despre funcționarea statului, a administrației publice;

noțiuni de bază de organizare comunitară, advocacy și politici publice;

pașii de construire a unei campanii civice;

alegerea temelor de susținut;

construirea relației cu administrația publică locală;

introducerea în accesarea liniilor de finanțare (europene sau naționale) și elaborarea proiectelor.

Cei mai activi dintre participanți vor fi sprijiniți în următoarele luni să formeze grupuri civice în comunitatea din localitatea lor.

Adrian Moraru este trainer în aceste ateliere, el fiind unul dintre fondatorii Institutului de Politici Publice, un think tank de referință pentru România fondat în 2001. Adrian Moraru are o experiență de peste 25 de ani în societatea civilă, activând în următoarele domenii de specializare: bună guvernanţă, achiziţii publice sustenabile, advocacy, integritate şi transparenţă în administraţia publică centrală şi locală, sisteme electorale.

Cel de-al doilea formator este Luca Ciubotaru, președinte fondator al Asociației Rădăuțiul Civic, trainer, profesor de drept constituțional și instituții politice la Facultatea de Drept, Universitatea din București, cu experiențe diverse de peste 13 ani în mediul ONG și absolvent al unor stagii de pregătire în Franța și Statele Unite și al unui program de pregătire pentru organizatori comunitari, derulat de Harvard Kennedy School.

Înscrierea la workshopuri se face completând formularul de mai jos, alegând o zi în care doriți să participați.

Academia de Organizare Comunitară este un proiect un proiect derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a facilita formarea a 5 noi grupuri civice și a peste 150 de persoane în domeniile politicilor publice, organizare comunitară și advocacy din Rădăuți și localitățile învecinate.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”