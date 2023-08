ATEN este desemnată pentru a patra oară drept una dintre cele mai bune companii din Asia pentru care să lucrezi și primește premiul Most Caring Company Award 2023

Premiile reflectă angajamentul ATEN de a da susține coeziunea și creșterea prin valorile sale de bază: ICAN – Integrity, Caring, Ambition, and Novelty (Integritate, Grijă, Ambiție și Inovare).

HR Asia, cea mai respectată publicație din Asia pentru profesioniștii din domeniul resurselor umane, a organizat la finele lunii iulie ceremonia de decernare a premiilor din Taiwan, anunțând câștigătorii premiilor Best Companies to Work for in Asia 2023 din rândul companiilor locale. ATEN International, un furnizor de top de soluții de conectivitate și de management AV/IT, iese în evidență din grupul de peste 300 de participanți și anunță cu mândrie primirea celei de-a patra distincții Best Companies to Work for in Asia din regiunea Taiwan. În plus, ATEN este onorată să primească Most Caring Company Awards 2023, o distincție acordată unui număr de doar 14 companii din Taiwan. Aceste realizări subliniază dedicarea neclintită a ATEN de a promova soluții pentru un spațiu de lucru prietenos și stimulativ, fiind o dovadă a valorilor lor esențiale de integritate, grijă, ambiție și inovare (ICAN), care le ghidează abordarea de a cultiva coeziunea angajaților.

Best Companies to Work for in Asia se numără printre cele mai recunoscute și respectate distincții acordate brandului de angajator pentru profesioniștii din HR din Asia, atrăgând anual înscrieri din rândul companiilor din Fortune 500. Evaluarea primară este efectuată în mod anonim de către angajați printr-un sistem online, fiind urmată de o examinare din partea experților din industrie în timpul etapei de revizuire. Criteriile de jurizare includ „CORE”, „SELF” și „GROUP”, reprezentând valorile de bază ale companiei și organizarea culturală, investiția emoțională a angajaților și percepțiile la locul de muncă și, respectiv, conștiința colectivă. ATEN a fost recunoscută drept una dintre cele mai bune companii pentru care să lucrezi din Asia, cu trei indicatori ce depășesc semnificativ media industriei.

Most Caring Company Award recompensează cele mai bune companii din Asia pentru implementarea practicilor și politicilor care acordă prioritate bunăstării angajaților, promovând mai presus de toate o cultură și un mediu excepțional la locul de muncă. ATEN prețuiește fiecare angajat ca parte a familiei sale extinse. În dezvoltarea acestei legături, compania oferă salarii competitive, beneficii de bunăstare și instruire cuprinzătoare. Împreună cu un sistem robust de dezvoltare, aceste eforturi construiesc o legătură puternică, emoțională între companie și angajații săi.

Kevin Chen, președintele ATEN a declarat: „Suntem deosebit de onorați să primim pentru a patra oară recunoașterea noastră drept una dintre cele mai bune companii pentru care să lucrați din Asia și să primim premiul Most Caring Company Award pentru eforturile noastre de a crea cultura unui loc de muncă pozitiv și stimulativ. Întotdeauna transmitem angajaților credința și valorile derivate din valorile de bază ale corporației pentru a crea un mediu în care punem pe prim plan preocuparea pentru angajații noștri.”

ATEN este fermă în angajamentul său de a investi în angajații și comunitățile sale, oferind programe de formare cuprinzătoare, inițiative de wellness și menține un accent puternic pe diversitate și incluziune. Acțiunile întreprinse includ stabilirea de declarații anti-bullying și anti-hărțuire la locul de muncă, asigurarea egalității de salariu, acordarea unei alocații de 120.000 NTD (aproximativ 3.800 USD) pentru fiecare naștere, asigurarea controalelor de maternitate și concediu de paternitate (8 zile, depășind cerințele legale) și oferirea de 10.000 NTD (aproximativ 320 USD) anual pentru asistență educațională pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și sub 6 ani (5.000 NTD pe semestru pentru învățământul preșcolar). În plus, acordăm concediu de naștere și concediu de voluntariat, facilităm întâlniri între echipa de conducere și angajați, oferim angajaților oportunități de instruire în scop de dezvoltare și formare și organizăm activități pentru a cultiva relațiile cu angajații. Aceste eforturi permanente continuă să crească durabilitatea mediului de lucru din cadrul ATEN.

ATEN găzduiește anual Senior Employee Recognition Ceremony, o ceremonie de recunoaștere a angajaților seniori pentru a-i onora pe cei care și-au dedicat ani de muncă companiei.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Turcia, Polonia, India, România, Africa de Sud, Mexic și Indonezia – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.