Lung-metrajul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” a lui Radu Jude a fost numit unul dintre cele mai bune filme al anului în topul alcătuit de pretigiosul ziar New York Times. Pelicula, care a câştigat premiul cel mare la Festivalul de Film de la Berlin şi care este propunerea României la Premiile Oscar, se află pe poziţia a doua, după filmul „Summer of Soul”, relizat de muzicianul Quest Love.

Filmul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” regizat de Radu Jude a fost primit favorabil de critici încă de la premiera care a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Berlin. Dovada că nu a primit degeaba premiul cel mare al competiţie, Ursul de Aur, vine şi în laudele care i se aduc peliculei la final de an: criticii AO Scott şi Manohla Dargis, cei care face topul celor mai bune filme ale anului pentru New York Times, l-au pus pe loc doi, după „Summer of Love”.

„De la primele cadre explicite la concluzia nebunească, acest film care sfidează orice categorie surprinde perfect disperarea, furia şi oboseala actuale”, scriu criticii de film..

Lung-metrajul se află, de altfel, într-o companie selectă, alături de alte filme care au impresionat criticii în anul 2021: „Drive My Car” al lui Ryusuke Hamagachi (câştigator al celui mai bun scenariu la Cannes), „Memoria” al lui Apichatpong Weerasethakul (care a primit Premiul Juriului, tot la Cannes) sau „Petite Mamman” a lui Celine Sciamma (film prezent şi el la Festivalul de la Berlin).

Filmul lui Radu Jude este propunerea României pentru Cel mai bun film internaţional la Premiile Oscar 2022. Dacă va fi ales de membrii Academiei de film americane din lista cu cele 93 pelicule internaţionale, va deveni al doilea film românesc care primeşte o nominalizare la Oscar.

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” este considerat de presa de specialitate drept „o usturătoare satiră socială”, „un rechizitoriu nimicitor asupra României moderne”, „inventiv şi amuzant” şi „o operă îndrăzneaţă”, potrivit unui comunicat remis News.ro. „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” analizează raporturile dintre individ şi societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, le provoacă în viaţa acesteia.

