La data de 24 decembrie în jurul orelor 13:00, în timp ce polițiștii SPR 4 Gălănești desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe raza comunei Voitinel au efectuat semnale regulamentare de oprire luminoase și sonore unui autoturism ce se deplasa pe drumul public comunal din localitate. Conducătorul autoturismului a fost identificat ca fiind un bărbat de 50 ani din Voitinel care a înmânat documentele autoturismului, însă despre cele personale a declarat verbal că nu le are asupra sa. Având în vedere lipsa documentelor s-a procedat la efectuarea de verificări în bazele de date ale Poliției Române rezultând că acesta are permisul de conducere reținut pentru săvârșirea infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, fiind întocmit dosar penal. În continuare, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar apoi a fost condus la sediul Postului de Poliție Vicovu de Jos pentru efectuarea cercetărilor. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.