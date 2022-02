T4 2021 a fost al șaptelea trimestru consecutiv de creștere a bazei de abonați;

EBITDA organic a crescut semnificativ în ultimul trimestru al anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent;

Tendință de lungă durată a fluxului de numerar pozitiv, datorită disciplinei costurilor și programului de transformare dedicat.

Telekom Romania Mobile Communications S.A. a înregistrat un impact pozitiv pe piața românească în T4 2021, după ce și-a lansat promisiunea de a le oferi clienților „Mobil așa cum vrei. Simplu și corect”. Astfel, în ultimul trimestru al anului, numărul abonaților a crescut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, confirmând rezultatele acțiunilor strategice pentru acest segment de clienți.

La sfârșitul anului 2021, peste 1,735 milioane de abonați postpaid au utilizat serviciile Telekom Mobile. Numărul total de clienți (postpaid și prepaid) a ajuns la 3,69 milioane. Segmentul preplătit este și el în creștere de două trimestre. Odată cu stabilizarea de către companie a bazei totale de clienți, venitul mediu pe utilizator (ARPU) a crescut și el cu 2,4% față de anul 2020, dovedind că ofertele operatorului au un raport calitate-preț atractiv.

În primul trimestru complet după separarea de operațiunile fixe, profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) a TKRM s-a situat la 10,4 milioane de euro, păstrând tendința de creștere de la an la an.

„Rezultatele din T4 arată că suntem bine poziționați și că avem toate premisele necesare pentru a ne continua strategia. Perioada octombrie-decembrie 2021 a fost primul trimestru complet după separarea de activitatea de fix și rezultatele noastre sunt conform așteptărilor. Sunt încrezătoare că ofertele actuale destinate clienților și disciplina legată de baza noastră de costuri vor da rezultate. Suntem aici pentru a le oferi clienților noștri servicii de telefonie mobilă așa cum își doresc și pentru a continua să ne îmbunătățim ca operator, pe toate planurile”, a declarat Dina Tsybulskaya, CEO al Telekom Romania Mobile.

„Lucrăm pe mai multe niveluri pentru a ne respecta promisiunea de a le oferi clienților ceea ce își doresc. De asemenea, ne schimbăm cultura organizațională, îndrumând echipele noastre cu privire la modul în care trebuie să ne îndeplinim promisiunile în relația cu clienții noștri. Pentru a face clienții fericiți este nevoie de ceva mai mult decât reduceri de preț. Până în ianuarie 2022, aproape 67% din toți angajații și colaboratorii Telekom Mobile care lucrează în prima linie de vânzări comerciale sau business și customer center au urmat un nou training de customer experience, creat sub numele #NewMe. Să nu uităm de creșterea cu 10% a indicelui de satisfacție a clienților, comparativ cu trimestrul anterior și de faptul că am făcut interacțiunea cu clienții mai simplă și mai transparentă, iar 77% dintre aceștia sunt promotori ai produselor și serviciilor noastre”, a adăugat Dina Tsybulskaya.

În 2021, veniturile totale ale companiei (inclusiv MVNO) au ajuns la 386,8 milioane de euro, în scădere cu 14,6% față de întregul an 2020. Fluctuația a venit pe fondul separării de operațiunile fixe și de clienții care aveau servicii convergente fix-mobil (FMC), dar și din cauza pandemiei, care a limitat călătoriile pe glob. Cu toate acestea, compania a reușit să compenseze acest lucru la nivelul marjei, unde TKRM a reușit să reducă în continuare costurile indirecte cu 2,8% față de anul precedent, datorită atenției acordate de companie creșterii eficienței operaționale și financiare.

Sănătatea financiară a companiei este reflectată și de fluxul de numerar liber ajustat, care a înregistrat o creștere semnificativă de la an la an. Acest lucru oferă baza pentru a investi în continuare pentru a le oferi clienților noștri o experiență de înaltă calitate. Începând cu a doua jumătate a anului 2018, baza de costuri a Telekom Romania Mobile continuă să beneficieze de programul de transformare a costurilor de lungă durată, care generează cu succes îmbunătățiri operaționale semnificative. Acesta este un motor important al creșterii susținute a EBITDA și a fluxului de numerar ale companiei, care a dus la o reducere semnificativă a bazei de costuri față de 2020. Acum, cu noua noastră strategie „Mobil așa cum vrei”, Telekom Romania Mobile se concentrează mai mult pe satisfacția clienților și pe creșterea numărului de abonați în viitor.

„Anul 2021 a fost deosebit de complex pentru noi. A fost un an istoric, nu doar din cauza dificultăților prelungite legate de pandemie, care au afectat întreaga societate. Vânzarea companiei de servicii fixe și separarea operațiunilor au reprezantat o adevărată provocare pentru noi. Aceasta a sporit complexitatea noastră operațională, în timp ce am reușit cu succes să ne deservim clienții fără a resimți vreun efect în ceea ce privește serviciile și calitatea oferită. Dar a fost, de asemenea, anul unui nou început – anul în care Telekom Mobile s-a reinventat cu o nouă viziune și o nouă strategie comercială, axată pe experiența clienților”, a explicat Nicolas Mahler, Chief Financial Officer al Telekom Romania Mobile Communications.

„Rezultatele noastre din 2021 îmi dau o mare încredere, când mă uit la 2022. Am terminat mai bine și mai puternic decât ne așteptam. Mai mult, sper că această pandemie se va termina și toată lumea va fi sănătoasă. Sunt sigur că apetitul oamenilor pentru telecomunicații va continua după toate aceste vremuri incerte și că vom avea șansa de a fi alături de clienții noștri pentru a-i sprijini în acest sens”, a menționat Nicolas Mahler.

„Cu toate acestea, și 2022 va fi un an plin de provocări, dacă ținem cont de modul în care inflația a crescut în ultimele luni. Aceasta a crescut semnificativ în ultimul trimestru și se estimează noi creșteri. Sunt încrezător că, datorită unei echipe inteligente și agile, a unui efort consecvent și continuu de digitalizare, vom reuși să facem față provocărilor legate de costuri”, a adăugat Nicolas Mahler.

„Am continuat călătoria de digitalizare. În 2021, Telekom Romania Mobile a introdus cu 75,5% mai multe procese automatizate cu ajutorul inteligenței artificiale (RPA), față de 2020, continuând să opereze una dintre cele mai mari ferme RPA din țară. Telekom Mobile continuă să fie un lider în România în dezvoltarea RPA, în ultimii patru ani. RPA-urile ajută compania să fie mai agilă și să ușureze viața angajaților și a clienților. Clienții TKRM au decis să adopte factura electronică într-o manieră largă. Anul trecut am înregistrat o creștere de 22% a utilizării facturii electronice față de anul 2020. În acest fel, clienţii ajută și mediul înconjurător”, a conchis Nicolas Mahler.