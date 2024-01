Bit Sentinel, companie specializată în servicii de securitate cibernetică, și Orange România, operatorul local cu cea mai performantă rețea, anunță deschiderea înscrierilor pentru cea de-a șaptea ediție a UNbreakable România, program conceput să-i sprijine pe liceeni și studenți să se îndrepte către o carieră în securitate cibernetică sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu. Pe lângă dobândirea de competențe, câștigătorii vor pleca acasă cu premii ce vor depăși 8.000 de euro.

Prin acest program, organizatorii își propun să contribuie la reducerea decalajului dintre cererea de forță de muncă specializată în securitatea cibernetică și ofertă. Deficitul global al forței de muncă din domeniu crește de la an la an, ajungând în 2023 la un nivel record, cu o nevoie de 4 milioane de specialiști, conform studiului CyberSecurity Workforce realizat de (ISC)². Astfel, începând de astăzi, liceenii și studenții interesați de securitate cibernetică se pot înscrie la ediția 2024 a UNbreakable România, unde își vor putea testa sau dezvolta competențele informatice alături de experți cunoscuți din domeniu. Competiția din acest an va avea pentru prima dată și o etapă de tip finală, în format fizic, la Brașov.

După startul înregistrărilor, va urma a doua etapă, de antrenament și pregătire online (bootcamp), care va începe din 20 februarie. Ulterior, în perioada 22-24 martie, va avea loc competiția individuală, urmată de competiția pe echipe, 5-7 aprilie, toate desfășurându-se online.

Față de anii anteriori, UNbreakable România 2024 aduce o etapă finală, în format fizic, sub forma unei competiții pe echipe. Aceasta va avea loc la Brașov, între 19 și 21 aprilie. Pentru finală vor fi selectate cele mai bune 15 echipe din clasamentul final de la concursul online pe echipe. Dintre acestea, cel puțin 8 echipe vor fi selectate din rândul participanților liceeni. Începând cu 30 aprilie va fi anunțat clasamentul final, iar participanții vor primi rapoartele individuale de performanță care evidențiază parcursul și reușitele lor la UNbreakable. Câștigătorii vor primi din partea Bit Sentinel și Orange România premii în valoare de peste 8.000 de euro. Detalii despre calendarul complet al activităților UNbreakable România 2024, formularul de înscriere și premii sunt disponibile pe site-ul oficial al competiției.

UNbreakable continuă să încurajeze participarea și competiția incluzivă, astfel că primii 3 câștigători și primele 3 câștigătoare ale concursului individual se vor califica automat în finala Romanian Cyber Security Challenge – RoCSC 2024. Finaliștii RoCSC 2024 vor avea parte de recunoaștere națională, ceea ce va reprezenta un avantaj suplimentar pe piața muncii. În plus, aceștia vor putea face parte din echipa națională care va reprezenta România în Campionatul European de Securitate Cibernetică.

În același timp cu etapele competiționale online din cadrul UNbreakable România 2024, ce se desfășoară la nivel național, va avea loc și o ediție internațională – UNbreakable International. La competiția internațională pot participa elevi și studenți din toată lumea, dar și specialiști care și-au început deja cariera și vor să se dezvolte în domeniul securității cibernetice.

„Domeniul securității cibernetice este unul foarte dinamic și ne bucurăm să vedem că de la o ediție la alta, numărul celor înscriși crește, în linie cu interesul pentru a activa în acest sector. În acest sens, UNbreakable devine programul-reper pentru tinerii pasionați, dându-le șansa să acumuleze și să-și testeze cunoștințele și să ia contact cu experți consacrați din domeniu. Tocmai de aceea, ediția de anul acesta duce competiția la un nivel superior: am extins arhiva educațională la aproape 200 de exerciții rezolvate, iar perioada de pregătire va fi concentrată în special pe rezolvări practice efectuate de specialiști din domeniu, dar și de foști participanți dornici să se implice în formare tinerelor talente. Mai mult decât atât, prin UNbreakable International extindem aria evenimentului pentru a obține o participare cât mai largă, esențială pentru a găsi cele mai bune soluții în fața potențialilor atacatori. Apoi – și poate cel mai important aspect – vom avea și un format fizic al competiției, care va permite celor mai buni concurenți să experimenteze și mai bine condițiile reale de atac, pentru a-și testa capacitatea de reacție, dar mai ales cunoștințele”, a declarat Andrei Avădănei, CEO Bit Sentinel.

Orange, organizator UNbreakable România alături de Bit Sentinel, va promova programul în ecosistemul universităților partenere, unde este activă de 27 de ani prin Orange Educational Program. UNbreakable se desfășoară și anul acesta pe platforma tehnică educațională CyberEDU, dezvoltată de Bit Sentinel și susținută de Orange, unde există numeroase resurse pentru formarea profesioniștilor în domeniul securității cibernetice.

„În contextul în care ne confruntăm cu o criză de specialiști în domeniul securității cibernetice, este esențial să-i încurajăm pe tinerii care vor să facă performanță în acest domeniu și să-i susținem pe profesorii dedicați care le ghidează pașii. La Orange, de 27 de ani, prin programe variate de educație, îi sprijinim pe cei care vor să facă o carieră în domeniul telecomunicațiilor, pe cei care vor să inoveze și să exceleze. UNbreakable România este dovada clară că prin colaborare între mediul de business și instituții de învățământ un concurs se poate tranforma într-un amplu program de formare, o punte de lansare pentru profesioniștii de care avem atât de multă nevoie. Ne bucură să vedem că, de la an la an, UNbreakable atrage tot mai multe talente și devine un punct de referință în competițiile de profil, așa cum se întâmplă și cu platforma CyberEDU, care astăzi stă la baza pregătirii pentru cele mai importante concursuri naționale de securitate cibernetică”, a declarat Cristian Pațachia-Sultănoiu, Development & Innovation Manager, Orange România.

Peste 1.000 de participanți sunt așteptați la ediția din acest an a UNbreakable România

Edițiile anterioare ale programului au atras aproape 4.000 de elevi de liceu și studenți din zeci de universități și licee din toată țara. La ediția din 2024, sunt așteptați peste 1.000 de participanți .

În perioada evenimentului, aceștia vor avea acces la resurse teoretice și vor rezolva exerciții inspirate din situații reale, aliniate la standardele și nevoile industriei. În acest fel, noua generație de experți în securitatea datelor va fi mai bine pregătită pentru cerințele viitoare de pe piața muncii. Totodată, raportul individual de performanță pe care îl primesc la finalul UNbreakable le va oferi participanților o analiză aprofundată a aptitudinilor dovedite în timpul competițiilor, după criterii relevante pentru industrie, ceea ce îi va ajuta să se orienteze mai bine ulterior.

La cea de-a șaptea ediție UNbreakable vor lua parte, în calitate de mentori, specialiști în securitate cibernetică, precum și participanți de la edițiile trecute, un semn al succesului acestui eveniment și al rolului său în formarea de viitori lideri. Mentorii vor răspunde întrebărilor participanților în etapa de pregătire și vor participa activ în dezvoltarea programei teoretice și de exerciții pentru sezonul în curs.

Ediția din acest an este cu atât mai binevenită cu cât domeniul securității cibernetice se confruntă cu noi provocări complexe. Astfel, pe lângă deficitul major de personal specializat, 92% dintre companiile respondente declară că se confruntă și cu o lipsă de competențe necesare pentru a soluționa problemele de securitate informatică, din cauza lipsei de pregătire, potrivit studiului CyberSecurity Workforce realizat de (ISC)².