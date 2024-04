Pepe este unul dintre cei mai renumiți cântăreți români, iar pe plan personal a avut parte de mai multe provocări. În prezent, se bucură de o familie minunată, mai ales de când și-a refăcut viața cu Yasmine Ody. Artistul însă a făcut dezvăluiri șocante despre divorțul de fosta soție, care se pare că l-ar fi înșelat, notează click.ro.

Raluca Pastramă mai are o fiică, Maryam, împreună cu al doilea său soț, Ibrahim Ibru. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2022, dar au decis să se despartă la începutul anului 2023. Cu toate acestea, au ales să mențină o relație civilizată pentru binele fiicei lor.

„Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic. Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani, pot să râd acum. Am fost dezamăgit nu de ea, de el. De… De Niro de Păulești.”, a spus Pepe într-o emisiune TV, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/bomba-in-showbiz-pepe-spune-ca-raluca-pastrama-2357311.html