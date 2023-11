E scandal și circ cât încape, după ieșirea din competiția „America Express” a echipei formate din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Cei doi au fost puși la colț pentru comportamentul lui Edward Sanda, care nu ar fi dat deloc dovadă de bărbăție în confruntarea cu motocicliștii, care i-au amenințat cu pistoale în Columbia, notează click.ro.

Invitați la podcastul Alexiei Eram, cei doi comedianți, și ei concurenți la ediția precedentă a show-lui, l-au făcut cu ou și cu oțet pe Edward Sanda, acuzându-l că ar fi dat dovadă de lașitate în incidentul cu pistoale din Columbia.

„Vreau să-i mulțumesc lui Edward Sanda! De acum încolo, când o să am orice urmă de lașitate, am păstrat momentul ăla cu el. Când o să zic; cred că am fost laș astăzi, o să pun momentul ăla cu el: <<baby , e prea periculos, hai tu!>>. Eu când am văzut faza aia la tv, mi-a sărit popcornul din gură. Am zis că aia e făcută la montaj: au lipit <<baby>>cu <<este>>,bcu <<prea periculos>> și cu <<hai tu>>din altă zi, că altfel nu ai cum așa ceva, așa laș?! Da, cum merge mă el acum acasă la socră-su? Bă, e Stratan! Eu mergeam la concerte la Stratan cu teamă, mi-era frică să nu sară de pe scenă, că era body builder. Nu vedeai body builder pe vremea aia, și nici femei cu silicoane. Acum vorbesc frustrările din mine, că dacă mai aveam verigheta pe deget, acum ziceam și eu: hai, stai liniștit!”, a comentat Cătălin Bordea, pe marginea comportamentului lui Edward Sanda din concurs, potrivit sursei citate.

Nelu Cortea a fost și el necruțător cu soțul Cleopatrei Stratan.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/bordea-il-face-praf-pe-edward-sanda-dupa-america-2317507.html