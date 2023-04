În cadrul ceremoniei care a avut loc pe data de 22 martie la Londra, au fost anunțați câștigătorii celei de-a 14-a ediții a competiției internaționale Transform Awards Europe, dedicată excelenței în dezvoltarea brandurilor, managementul reputației și rebranding, iar agenția Brandfusion s-a numărat printre aceștia, obținând aurul în categoria „Cea mai bună identitate vizuală din sectorul FMCG” cu proiectul de rebranding realizat pentru brandul autohton de suplimente alimentare Adams Supplements.

Brandfusion se află la prima participare la această prestigioasă competiție, care reunește an de an nume sonore din domeniul brandingului și companii de top din diferite sectoare de activitate la nivel european, precum Renault, Vodafone, Nestlé, PepsiCo sau Starbucks, pentru a oferi doar câteva exemple. Așadar, faptul că identitatea vizuală creată pentru Adams Supplements a reușit să câștige primul loc într-un sector atât de dinamic cum este FMCG, surclasând candidați redutabili, printre care brandurile Mars Wrigley și Cheetos, este o performanță cu adevărat extraordinară.

Mona Ursu, CEO Brandfusion: „Recunoașterea valorii proiectului Adams este rezultatul unei combinații ideale de factori: o echipă excepțională de specialiști în design de brand și un client dintr-o industrie foarte competitivă, deschis să adopte o soluție de transformare a brandului. Considerăm acest premiu o recompensă pentru abordarea noastră în branding, care îmbină armonios creativitatea, cu rigoarea strategică și gândirea de design. Sperăm să vedem în viitor cât mai multe branduri românești capabile să se reinventeze și să-și asume cu îndrăzneală rolul de lideri.”

Rebrandingul Adams Supplements a fost inițiat de fondatorul business-ului, Zsolt Benedek, care, după 15 ani fără acțiuni notabile de dezvoltare sau comunicare a brandului, a simțit că este nevoie de o actualizare la nivelul designului de ambalaj al produselor, pentru a-l menține în siguranță într-o piață în care presiunea competiției și așteptările consumatorilor sunt în creștere. După evaluarea contextului și stării de fapt, echipa Brandfusion a propus și realizat o transformare radicală, reconstruind brandul Adams cu o poziționare relevantă, o identitate vizuală actuală și un design de ambalaj îndrăzneț. Rezultatul a provocat clientul să iasă din zona de confort, fiind total diferit de așteptările și direcțiile pe care acesta le-a trasat la începutul proiectului, însă efortul a fost pe deplin recompensat în cele din urmă.

Zsolt Benedek, fondator Adams Vision, compania care deține brandul Adams Supplements: „Când am decis că este momentul pentru un refresh al brandului Adams Supplements, aveam deja în minte o direcție către care aș fi vrut să se îndrepte el. Cu toate acestea, Brandfusion ne-a provocat cu o perspectivă diferită, care s-a dovedit a fi cea potrivită. Faptul că proiectul nostru a obținut o recunoaștere atât de importantă la nivel internațional reprezintă încă o confirmare că am luat decizia corectă când am ales rebrandingul și Brandfusion, iar prezența noastră la ceremonia de premiere de la Londra, trăind împreună emoțiile și bucuria acestei realizări, a fost o experiență extraordinară, care ne inspiră să avem inițiative la fel de valoroase mai departe.”

Despre Brandfusion

Brandfusion este o companie românească de branding, cu experiență de 17 ani acumulată în peste 200 de proiecte, ce îmbină gândirea de design, rigoarea strategică și creativitatea pentru a scoate la lumină valoarea organizațiilor și brandurilor hotărâte să facă diferența în industria lor și în viața comunităților cărora li se dedică.

Valoarea muncii sale a mai fost premiată în trecut de două ori la competiția REBRAND 100® Global Awards și confirmată de rezultatele clienților săi, printre care pot fi amintiți: Adams, Agricola, Axel, Benefito Mobile, Commergent, CTE, Donna Medical Center, Eversted, Genesis, Integrisoft, Râureni, Riviera Works, Seedblink, Symmetrica, Veruvis.

Echipa multidisciplinară Brandfusion este formată din consultanți, strategi de brand, designeri, specialiști digitali, reuniți prin dorința de a evolua în branding, tehnologie, business și comunicare.