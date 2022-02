O bătrânică de 68 de ani a fost omorătă de nepotul de 21 de ani care suferea de depresie după ce părinții săi au plecat la muncă în străinătate. Evenimentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă la locuința din Capu Codrului unde locuiau cei doi fiind anunțat la 112 chiar de nepot. El le-a relatat polițiștilor că a intrat în camera unde dormea bunica și a bătut-o până când a murit fără să-și poată explica gestul. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore iar ulterior internat la Secția de Psihiatrie Burdujeni unde va fi supus unei expertize psihiatrice.

