Căminul cultural din Botoșana a fost neîncăpător sâmbătă, 9 martie, la Balul gospodarilor, eveniment de tradiție al comunei. Printre participanții de seamă s-au numărat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, fiu al satului, care a venit împreună cu soția, cunoscuta interpretă de muzică populară, Ana Ilca Mureșan, ambii îmbrăcați în ținute populare impecabile, prefectul Alexandru Moldovan și administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. Portul popular a fost obligatoriu pentru participanți.

”Primul bal la care am participat, cel al gospodarilor de la Botoșana, mi-a trezit amintirea poveștilor bunicii. Am regăsit aceeași bucurie și energie, o atmosferă pe care o credeam pierdută. Am avut parte de momente frumoase, alături de oameni dragi”, a notat prefectul pe pagina sa de socializare acolo de unde provin și imaginile fotografice.