Până vineri, 7 aprilie, în municipiul Suceava se derulează o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor electrice, iar aceasta va fi urmată de o tombolă. Acțiunea este organizată de municipalitate, împreună cu Sistemul Național de Colectare, și cu sprijinul Asociației Eco Positive. Viceprimarul Lucian Harșovschi a informat că se colectează orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, de la domiciliu, dar și de la sedii de firme și de la instituții. El a menționat că preluarea deșeurilor se realizează prin programare, fără nici un cost, la numărul de telefon 0756/031786. Luni, 10 aprilie, începând cu ora 10.00, în Parcul din fața Policlinicii Areni va avea loc o tombolă, unde se vor acorda: un pasator, o cafetieră, un prăjitor de pâine, un mixer, un sandwich maker și un blender.

