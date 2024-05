La Vadu Moldovei primarul social democrat Iulian Bogdan Amariei, a atras în patru ani proiecte cât bugetul Primăriei pe vreo patru decenii. Amariei care candidează pentru un nou mandat a primit vizita candidatului PSD la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, care a apreciat activitatea sa fiind convins că lucrurile bune vor continua și în viitorul mandat. ”Încă un exemplu de primar social-democrat care face performanță în administrație: Iulian Bogdan Amariei, primarul comunei Vadu Moldovei. Alături de echipa PSD Suceava, am ajuns și la Vadu Moldovei, unde, la căminul cultural, ne-am întâlnit cu peste 200 de locuitori ai comunei. Realizările primarului Amariei, aflat la primul mandat, se văd cu ochiul liber, chiar și de către „cei care nu vor să le vadă”, vorba lui. De la străzi asfaltate în șase sate (doar în 2023), la extinderea rețelelor de apă potabilă, amenajarea centrului comunei, construirea căminului cultural din Dumbrăvița, a terenului de sport cu gazon artificial și nocturnă, până la realizarea rețelei de gaz metan. Acestea sunt doar o parte dintre proiectele primarului Amariei și ale echipei sale de consilieri. Am remarcat în discursul lui Bogdan că a vorbit despre echipă. De două ori. O dată despre echipa noastră, a parlamentarilor PSD Suceava, care i-am fost alături în marile proiecte pe care le-a obținut pentru comunitatea sa, și apoi despre echipa de consilieri locali, reprezentativi pentru cele 8 sate ale comunei. Despre acest lucru am punctat și eu când le-am mulțumit oamenilor care și-au rupt din timpul lor pentru a veni la întâlnirea cu noi. Am subliniat cât de important este să sprijine echipa noastră nu doar pe plan local. Am nevoie de cât mai mulți dintre ei și în echipa cu care pe 9 iunie vreau să câștig președinția Consiliului Județean Suceava. Așa cum am mai spus-o, vremea conducătorului de județ „care se pricepe la toate” trebuie să apună pe 9 iunie, iar administrația județului să fie preluată de un lider care are capacitatea de a lucra cu o echipă de specialiști din diferite domenii de activitate pentru o dezvoltare reală și în ritm susținut. Pe 9 iunie, fiți alături de mine în echipa câștigătoare!”, a spus George Șoldan.