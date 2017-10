Alex Velea şi Antonia formează un cuplu de patru ani, dar povestea lor de dragoste a fost trăită iniţial departe de ochii curioşilor. Cei doi au ascuns că sunt împreună şi abia când artista a rămas însărcinată cu Dominic, solista a anunţat că ei se iubesc. La momentul respectiv, Antonia a fost acuzată că a fost motivul divorţului dintre Alex Velea şi fosta lui soţie, Ana, dar ea susţine că adevărul nu este nici pe departe acesta, potrivit click.ro.

„Ştii de ce nu mi-a fost frică să mă arunc? Pentru că mi-am dorit foarte mult o iubire de genul ăsta şi a lipsit asta. Tânjeam după o iubire din asta. A venit natural şi eram pregătită să iubesc. Am ieşit din relaţie, dar nu am căutat altceva. Poate pentru unii a fost ceva brusc. Cred că a fost după două sau trei luni după ce m-am despărţit. Eu am fost foarte rănită şi, da, eu am fost cea care a plecat. Nici eu, nici el (n.r. alex) nu am avut o relaţie solidă. Avea o căsnicie care era pe butuci.”, a spus Antonia la Antena 1, conform sursei citate.

Cântăreaţa şi Alex Velea au împreună doi băieţi, Dominic ( 2 ani şi 9 luni) şi Achim (10 luni).

