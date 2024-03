Ultimele zile ale lui Mărțișor continuă să fie pline de activitate în slujba aproapelui pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin proiectele Departamentului Farmaceutic „Arimateea” al Sectorului de Asistență Socială și Medicală al Centrului Eparhial Suceava. În contextul Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anului comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți, o caravană medicală pediatrică a ajuns sâmbătă, 30 martie 2024, în localitatea Grănicești, județul Suceava, copiii comunității cu acces dificil la serviciile medicale de bază, dar și copii din familiile defavorizate beneficiind astfel de o evaluare a stării de sănătate prin consult clinic și examinări de specialitate.

Cu sprijinul Asociației „Caravana cu Medici”, filiala Iași, și a medicilor voluntari din cadrul Colegiului Medicilor București și ai Asociației „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, sălile de clasă ale Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Grănicești au fost transformate pentru o zi în săli de consultații și investigații medicale cu specific pediatric. Potrivit reprezentanților Departamentul Farmaceutic „Arimateea”, evaluările pediatrice clinice și paraclinice, cardiologice, pneumologice, dermatologice, oftalmologice și stomatologice au fost însoțite de activități de educație medicală, prevenție și prim ajutor.

Între medicii prezenți s-au numărat membri ai Colegiului Medicilor din București, precum domnul conf. univ. dr. Cătălin-Gabriel Smarandache, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, dr. Iulian Rotaru – medic specialist chirurgie cardiopediatrică de la Spitalul de Copii „Marie S. Curie” București și, nu în ultimul rând, doamna dr. Adriana Mihălaș, secretar general al Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din București.

Aproximativ 120 de copii au fost evaluați de către medicii voluntari cu sprijinul autorităților locale din comună, al cadrelor didactice din unitățile de învățământ din Grănicești, Românești, Gura Solcii, Iacobești și Slobozia Sucevei și al pr. paroh Cristian Ioan Daneliuc de la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” Grănicești.

Protos. Alexandru Moroșan, director al Departamentul Farmaceutic „Arimateea” și coordonator al evenimentului, a subliniat importanța conlucrării dintre medic, profesor și preot într-o comunitate. „Colaborarea este esențială în dezvoltarea sănătoasă și durabilă a unei comunități, atât în eficientizarea sistemelor de asistență medicală, medico-socială și socială, cât și în îmbunătățirea vieții și a nivelului de trai a populației. Terapia spirituală este recunoscută la nivel global ca având implicații majore în întâmpinarea problemelor de zi cu zi, alături de celelalte terapii consacrate: terapia psiho-socială, terapiile de recuperare și reabilitate (kinetoterapia, BFKT), terapia medicală și terapia ocupațională.”

„Caravana Medicală” este un proiect inițiat în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, cu scopul de a evalua starea de sănătate a populației, a facilita accesul la servicii medicale profesionale și a demara programe și proiecte cu scopul prevenției, a educației medicale și conștientizarea și valorificarea sănătății.

Irina Ursachi