Fostul marele atacant al lui Liverpool FC și al naționalei Angliei, Robbie Fowler a venit în România și a luat parte la un eveniment Carlsberg memorabil alături de invitați, iubitori ai fotbalului englez. La inițiativa Carlsberg România, Muzeul Fotbalului din București a devenit, pentru o zi, „Muzeul Liverpool Football Club” și, implicit, gazda acestui moment unic pentru pasionații de fotbal din România. Spațiile expoziționale au căpătat amprenta Carlsberg & Liverpool FC, iar locația din centrul istoric a fost învăluită într-o atmosferă ca pe Anfield.

Pe lângă întâlnirea cu vedeta zilei, invitații au luat parte la experiențe video spectaculoase, au admirat obiecte de colecție LFC expuse în vitrinele muzeului și au participat la quiz-uri despre Fowler, Liverpool FC și Carlsberg. Apogeul evenimentului a fost meciul Manchester United – Liverpool FC din FA Cup, vizionat alături de Robbie Fowler în muzeu.

„Mă bucur că, împreună cu brandul Carlsberg, care este sponsorul lui Liverpool încă dinainte ca eu să joc pe Anfield, am reușit să oferim aceste momente speciale aici, în România, o țară cu istorie și pasiune pentru fotbal, dar și cu o mare comunitate de suporteri ai lui Liverpool FC. Am mai fost în București și în 2000, pe vremea când evoluam pentru Liverpool, și am jucat atunci împotriva lui Rapid București în Cupa UEFA, însă de această dată am trăit o experiență cu totul inedită atât în calitate de legendă a clubului meu, cât și de suporter”, a declarat Robbie Fowler, fostul atacant care a marcat 183 de goluri în 369 de meciuri pentru Liverpool FC.

Pe durata zilei petrecute alături de pasionații aduși împreună de Carlsberg, Fowler și-a amintit momentele unice petrecute în cel mai tare campionat din lume, Premier League, și a povestit împreună cu invitații speciali din România veniți să îl întâlnească. Fostul mare jucător al României, Ilie Dumitrescu, a răspuns invitației venite din partea Carlsberg România și l-a reîntâlnit pe Fowler la aproape 30 de ani de la perioada în care amândoi jucau în Anglia; în sezonul 1994/1995, când Fowler era în al doilea an al său la Liverpool FC, Ilie Dumitrescu făcea parte din echipa lui Tottenham. Un alt jucător român care a activat în Premier League, Florin Gardoș a venit să îl cunoască pe marele atacant. De asemenea, Alexandru Chipciu, jucător la Universitatea Cluj și împătimit al campionatului englez, a participat la eveniment.

„Prin probabil cel mai important eveniment Carlsberg România & Liverpool FC de până acum, ne-am dorit să aducem împreună cei mai împătimiți suporteri ai acestei echipe și foști jucători care au simțit emoția celui mai tare campionat de fotbal din lume, totul într-un loc cu o atmosferă propice poveștilor și istoriei, așa cum este Muzeul Fotbalului”, spune Tzafrir Granat, președinte Tuborg România. „Venirea unei legende Liverpool FC reprezintă un etalon în rândul pasionaților de fotbal sau de Carlsberg, făcând din venirea lui Robbie Fowler în România un moment cu adevărat special. Dacă promoția noastră în derulare intitulată “Momentul Carlsberg” ar putea fi descrisă printr-o singură imagine, aș alege-o pe cea în care Fowler urmărește alături de oameni meciul echipei pentru care a scris istorie. Legendă devii prin moștenirea pe care o lași, însă suporter ai fost de la început și vei rămâne pentru totdeauna. Îi mulțumim lui Robbie pentru această zi specială și suntem mândri că am putut oferi acest moment oamenilor. Sunt convins că această zi va rămâne o amintire de neuitat pentru noi toți. You’ll never walk alone!”

Carlsberg derulează și o campanie promoțională cu premii și experiențe memorabile care vor continua să marcheze legătura strânsă între fotbalul din cel mai puternic campionat al lumii și probabil cea mai bună bere din lume. Printre premiile din campania „Momentul Carlsberg” se numără pachete de doze în ediție limitată cu Ian Rush și John Barnes, tricouri sau cutii cu suveniruri oficiale Liverpool FC și marele premiu – bilete la un meci pe Anfield – acolo unde suporterii pot trăi o experiență unică urmărind partida în Carlsberg Lounge.

