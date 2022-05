Amintirile îl chinuiesc, vorba cântecului, pe Laurențiu Duță! Acesta n-a reușit să părăsească orașul natal, Constanța, pentru a se muta în Capitală, deși a încercat de două ori. În casa părințior săi, Duță ține, sub cheie, o cameră sanctuar ce datează din perioada de glorie a trupei 3 Sud Est, plină ochi cu ursuleții oferiți de către fete la concerte, potrivit click.ro.

“Chiar există în continuare camera cu ursuleți în casa părinților mei, unde a mai rămas doar tata. Undeva a rămas camera cu ursuleți din perioada noastră de glorie. Au îmbătrânit și ursuleții, au 25 de ani. Trofeele nu le țin în aceeași cameră. Trofeele sunt la mine, în birou”, a mărturist artistul, pentru Click!.

Laurențiu Duță a încercat de două ori să se mute din Constanța, orașul său natal, în Capitală. De fiecare dată însă, ceva l-a tras înapoi la malul mării, acolo unde locuiește împreună cu toată familia.

“Am încercat să vin și în București, am avut două tentative. Una chiar la începutul carierei noastre. Am vrut să rămânem în București atunci, dar nu am rezistat decât trei luni. A venit însă vara și ne-am întors la Constanța, pentru că toată lumea vara e la Constanța și, în toamnă, nu ne-am mai întors. Pentru că au început concertele, era chiar primul nostru an de 3 Sud Est.”, a mai spus liderul trupei 3 Sud Est, potrivit susei citate.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/amintirile-il-chinuiesc-ce-camera-sanctuar-634928.html#gal=Dpume9MiGt&gal_i=1&gal_fs=0