Monica Anghel a strâns din dinţi cât a putut pentru a evita să ajungă pe masa de operaţie, dar într-un final durerile au fost atât de puternice încât artista a fost forţată să se supună intervenţiei chirurgicale. La două săptămâni după ce a scăpat de complicaţiile pe care le-a avut, cântăreaţa încearcă să-şi revină, dar este conştientă că recuperarea este lentă, notează click.ro.

Artista a povestit într-o intervenţie telefonică la emisiunea „Răi da’ buni” că încă nu a început perioada de recuperare propriu-zisă pentru care trebuie să mai aştepte o lună. „Nu am stabilit data următorului concert. Am anulat tot. Trebuia să plecăm şi în vacanţă. Ar fi trebuit să mergem la 1 august, dar este exclus. Singurul meu regret după operaţia asta este că nu o să pot să încalec, medicii mi-au interzis. Voi merge la prietenul meu Nelu Szekely să bem o bere la botul calului”, a spus resemnată Monica Anghel, potrivit sursei citate.

