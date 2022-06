Cei doi lei de la grădina zoologică din Rădăuți care au scăpat în această dimineață din cuști au fost tranchilizați. Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a spus că în parcul zoo nu erau vizitatori în momentul în care cele două feline au ieșit din cuști. Reamintim că în dimineața zilei de 9 iunie, în timpul igienizării cuștilor, doi lei au părăsit accidental perimetrul acestora și au rămas liberi în parcul Zoo. Bogdan Loghin a precizat că imediat s-a activat planul pentru situații de urgență, perimetrul parcului Zoo fiind asigurat de forțele de ordine ( Poliție, Jandarmerie și Poliție Locală ). El a arătat că la fața locului a fost chemat medicul veterinar Constantin Lazăr care a tranchilizat ambele feline, ( ora 09:32 – leoaica, ora 09:36 – leul ). „Perimetrul parcului Zoo este în siguranță în momentul actual! Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de mesajul RoAlert. Vă asigurăm că nicio clipă populația municipiului Rădăuți nu a fost pusă în pericol, mai mult, în acel moment, în parcul Zoo nu existau vizitatori”, a spus Loghin.

