Cele două grădinițe aflate în subordinea Școlii Gimnaziale nr.1 din Suceava au trecut în online, deoarece rata de infectare cu COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori în oraș, iar sub 60% din personalul care le deservește este vaccinat. De aceea, au de suferit atît copiii, cît și părinții lor. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directoarea Școlii nr.1, Gabriela Mihai, a declarat: „Este trist ceea ce se întîmplă. Părinții copiilor din învățăămîntul preșcolar sînt foarte supărați pentru că le dăm viața peste cap. Din nou, nu au cu cine să-și lase copiii. Nu și-au pregătit din timp o rețea socială, de prieteni, de familie, care să aibă grijă de copilașii lor. Ei aveau un program clar. Își duceau copilul la grădiniță și știau că îl vor lua la o anumită oră. Însă, nu e vorba doar de timp. E vorba de achizițiile copilului de grădiniță pentru că la învățămîntul preșcolar e foarte greu să afirmăm că se realizează un învățămînt online de calitate. Copilul mic trebuie ajutat de părinte să se conecteze la școala online, să fie în legătură cu școala online, și asta se poate realiza doar cu niște fișe. Copiii care sînt acum în grupa mare sau la clasa pregătitoare nu au făcut deloc grădiniță după izbucnirea pandemiei și intrarea în online”.

Gabriela Mihai a mai spus că la Școala nr.1, peste 60% din personal este vaccinat împotriva noului coronavirus. Deocamdată nu se știe dacă unitatea va reveni la învățămîntul online din cauza ratei de infectare de la nivelul Sucevei.

