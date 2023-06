Se pare că Leonardo DiCaprio (48 de ani) nu poate să renunțe la acest obicei! După ce a fost acuzat că are relații doar cu tinere sub 25 de ani, iată că actorul demonstrează din nou că are această preferință, notează click.ro.

Conform apropiaților lui, Leonardo DiCaprio, care are o avere de 300 milioane de dolari, a pus ochii pe Meghan Roche (22 de ani), un model american. Tânăra a fost văzută în compania lui DiCaprio și a altor prieteni de-ai lor, la o plimbare cu iahtul, în Ibiza. Potrivit TMZ, Leo și Meghan au venit cu aceeași mașină, înainte de a se îmbarca pe vasul luxos, stârnind tot mai multe zvonuri privind eventuala lor relație.

Sursa foto: Facebook

