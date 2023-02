La data de 15 februarie în jurul orei 15:15, în timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Zvoriștea, un localnic a intrat în coliziune cu autoturismul condus de o localnică, din evenimentul rutier rezultând doar pagube materiale.

Ulterior, la data de 16.02.2023, femeia din comuna Zvoriștea s-a prezentat la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.