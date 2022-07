Admininistrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de furtuni valabil astăzi între orele 18:40 și 19:30 în localitățile Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Putna, Bilca, Voitinel. În acest interval se vor semnala averse torențiale ce vor acumula peste 50 l/mp, grindină, vijelie, frecvente descărcări electrice.

