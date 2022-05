Joi, 19 mai, Colegiul Tehnic a găzduit reuniunea din cadrul parteneriatului transfrontalier România – Republica Moldova – Ucraina, pentru semnarea Memorandumului privind cooperarea în cadrul activității educaționale între Colegiul Profesional Storojineț, al Universității „Ucraina”, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, din Republica Moldova și Colegiul Tehnic Rădăuți, din România, având ca obiective:

– implementarea dezvoltării relațiilor internaționale în domeniul educației;

– schimbul academic de profesori / elevi în scopul educației, stagii de practică și formare profesională și științifică;

– schimb de experiență în activități educaționale didactice şi extradidactice, instruiri metodice, proiecte și programe științifice;

– organizarea de conferințe științifico-practice, traininguri, ateliere de lucru, simpozioane, mese rotunde etc.

PARTICIPANȚI:

Primăria Municipiului Rădăuți, prin primarul Bogdan Loghin;

Inspectoratul Şcolar Suceava, prin inspector şcolar general Grigore Bocanci, inspector școlar gen.-adj. Petru Crăciun, inspector Beatrice Filipiuc;

Colegiul Tehnic Rădăuți, prin director Mihaela Niculina Moisuc, director- adj. Ionela Bândiul, consilier educativ Teleagă Ancuța, prof. Marici Elisabeta.

Delegația din Ucraina:

Gheorghe Pojoga, Alexandru Caziuc, Vasile Luțiac și Petrov Bejac.

Delegația din Moldova:

Aliona Șargo, Cezar Fetescu, Ion Cebanu și Maxim Moroga.

Având de mulți ani o relație de colaborare cu localitatea Storojineț din Ucraina, o delegație de la Rădăuți a răspuns, anul trecut, invitației de a participa la festivitatea semnării protocolului între instituțiile de învățământ din Ucraina și Republica Moldova, cadru în care s-au purtat discuții pentru a introduce și România în acest proiect transfrontalier. După corespondențele și vizitele ulterioare în România, cei implicați s-au decis asupra Colegiului Tehnic Rădăuți.

„Sunt foarte bucuros că, în pofida piedicilor pandemice și ale războiului, reușim astăzi să înfăptuim un parteneriat istoric, care va contribui la creșterea calității actului educațional și la educarea tinerilor din aceste țări, cu o istorie care ne unește”, a spus Bogdan Loghin, primarul municipiului Rădăuți.