În ziua de 11 septembrie în jurul orelor 12:08, în timp ce conducea autoturismul pe bd. Bucovina din orașul Gura Humorului, în timpul unei manevre de schimbare a benzii de circulație, un bărbat de 71 de ani din județul Ilfov a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar în același sens de mers, dar pe altă bandă de circulație, de un bărbat de 24 de ani din municipiul Suceava.

Din impact autoturismul condus de bărbatul de 24 de ani a fost proiectat în partea din dreapta a sensului de mers intrând în coliziune frontală cu un stâlp din metal după care, în coliziune cu o autoutilitară, care la rândul ei a fost proiectată în altă autoutilitară.

Din accident a rezultat rănirea unui pasager din autoturismul condus de bărbatul de 24 de ani, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.