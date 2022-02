Compania de teatru independent Arte-Factum este prima care va difuza, luni, 28 februarie 2022, înaintea spectacolului dosztoievskij b@r/reopening, spotul campaniei Rugă pentru pace, inițiată de Radio România Cultural, ca ”apel la solidaritate, empatie si compasiune cu tragedia războiului din Ucraina”. Spectacolul dosztoievskij b@r/reopening este ”un eseu teatral despre conștiință, crimă și vinovăție: destructurăm și recompunem, cu mijloace teatrale, mecanisme extreme de validare a iluziilor despre noi înșine, procese care au făcut din Rodion Romanovici Raskolnikov un ucigaș, pentru a înțelege ce mai înseamnă conștiința, cum se raportează, intim și personal, oameni de orice vârstă, astăzi, la această noțiune”, explică regizorul Levente Kocsárdi.

„Cândva Dostoievski a pus întrebarea: ,,Există oare vreo justificare a păcii, a fericirii noastre şi chiar a armoniei eterne, dacă în numele lor, pentru un fundament mai solid, se va vărsa fie şi cea mai mică lacrimă a unui copil nevinovat?” Şi a răspuns tot el: ,,Lacrima aceasta nu justifică nici un progres, nici o revoluţie. Nici un război. Ea mereu va cântări mai mult. Doar o mică lacrimă…”- este mesajul citit de poeta Ana Blandiana în campania Rugă pentru pace, care va fi difuzat, în premieră națională, înaintea spectacolului dosztoievskij b@r/reopening.

Spectacolul #dosztoievskij b@r/reopening va fi jucat luni, 28 februarie 2022, de la ora 19, în Studioul Franciscan al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș (Timișoara, str. E. Ungureanu 1), iar în deschidere va fi difuzat spotul campaniei de solidaritate.

În seara de 5 martie, pe postul public și în numeroase săli de spectacol din România va fi transmis același mesaj. ”Radio România Cultural vă invită să vă alăturați campaniei Rugă pentru pace, prin difuzarea, înainte de spectacolul dvs , a unui fragment cu un puternic impact emoțional aparținând autoarei Svetlana Aleksievici, din volumul Ultimii martori, apărut la Editura Litera. Fragmentul pe care vi-l propunem face un apel la solidaritate, empatie si compasiune cu tragedia războiului din Ucraina și va fi citit de poeta Ana Blandiana și continuat ulterior, la Radio România Cultural de membri Pen Club România. Numeroase teatre, opere, filarmonici și alte instituții de cultură din întreaga țară au acceptat deja propunerea ca sâmbătă seară (5 martie), înaintea reprezentațiilor lor, să difuzeze acest material audio pentru a trage un puternic semnal de alarmă și pentru a emite simultan compasiunea cu greu încercatul popor ucrainean. Vă mulțumesc pentru alăturarea la campania noastră, susținută de Editura Litera și Pen Club România”, este apelul lansat de Radu Croitoru, manager Radio România Cultural.

Inspirată de romanul ”Crimă și pedeapsă”, #dosztoievskij b@r/reopening, montarea regizorului Levente Kocsárdi, este un spectacol-atelier, un eseu teatral despre conștiință, crimă și vinovăție: ”destructurăm și recompunem, cu mijloace teatrale, mecanisme extreme de validare a iluziilor despre noi înșine, procese care au făcut din Rodion Romanovici Raskolnikov un ucigaș, pentru a înțelege ce mai înseamnă conștiința pentru oameni care au acum vârsta studentului Raskolnikov, cum se raportează, intim și personal, oameni de orice vârstă, astăzi, la noțiunea de conștiință, căci în #dosztoievskij b@r toți sunem Raskolnikov. Totul se petrece în mintea lui Raskolnikov, în coșmarul lui, în delirul său ca un vehicul către înțelegere”, susține regizorul.

Rezultat al Laboratorului de introspecție teatrală, proiect independent la a 6-a ediție, derulat de Asociația Arte-Factum și condus de regizorul Levente Kocsárdi, spectacolul #dosztoievskij b@r/reopening are, în urma castingului deschis, o distribuție de actori din România, Serbia, Republica Moldova: Alexandru Romescu, Aida Olaru, Larisa Belcea, Korina Troća, Levente Kocsárdi, Ștefan Roman, Laura Gîrbovan, Darie Doklean, David Vicol, Alexandru Bogdan Popescu. Scenografia este creația arh. MC.Donici; dramaturgia: Simona Donici; context muzical: Kocsárdi Levente; mișcare scenică: Alin Radu; video-mapping: Sebastian Hamburger.

O producție a companiei de teatru independent Arte-Factum. Parteneri: Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.