Programul de lucru de patru zile pe săptămână a fost testat ȋn Marea Britanie, timp de jumătate de an, în cadrul unui proiect pilot ce a inclus peste 60 de companii, cu 3.000 de angajați. Veniturile firmelor au crescut, în medie, cu 35%, în comparație cu perioada similară din anii anteriori. Numărul demisiilor a scăzut, la fel și zilele de concediu medical, iar angajații spun că viața lor s-a ȋmbunătățit. Compania românească VEGO, lider în domeniul proiectării și dezvoltării de sisteme de inteligență artificială, este printre primele din țara noastră care a implementat săptămâna de lucru de patru zile, începând de la 1 septembrie 2023. Iar, de anul viitor, va organiza un concediu colectiv urmat de o săptămână multimodală. Când se vor întoarce la birouri, cei 172 de angajați vor avea traininguri și activități de team building, dedicate consolidării legăturilor dintre ei.

„Ne-am dorit o schimbare revoluționară care să reflecte angajamentul nostru, ca și companie, de a promova bunăstarea angajaților. Această inițiativă a reprezentat un pas important în direcția creării unui mediu de lucru mai flexibil și mai echilibrat, care să permită echipei să se concentreze pe dezvoltarea personală și profesională”, a declarat un reprezentant VEGO.

Prima modificare a fost introducerea săptămânii de patru zile, din septembrie 2023. Acest lucru le aduce angajaților 50 de zile libere în plus, pe an. Următorul pas va fi organizarea unui concediu colectiv între 23 august și 9 septembrie 2024, urmat de o săptămână multimodală între 7 octombrie și 10 octombrie. Această perioadă va fi dedicată consolidării legăturilor dintre membrii echipei și va include o serie de traininguri și workshopuri. În plus, angajații vor avea ocazia de a contribui activ la un proiect surpriză de Corporate Social Responsibility (CSR), care va fi dezvăluit în timpul evenimentului.

Conducerea companiei își dorește ca această perioadă de odihnă să le ofere angajaților oportunitatea de a se relaxa și reîncărca. Beneficiile implementării măsurii sunt retenția personalului și atragerea de noi specialiști, eficiența organizațională, creșterea satisfacției și a productivității în muncă.

,,Suntem mândri să promovăm astfel de inițiative care încurajează implicarea în activități de responsabilitate socială”, a declarat un reprezentant al VEGO. „Ne dorim să creăm un mediu de lucru inspirațional și să consolidăm legăturile dintre membrii echipei noastre.”.

Astfel de inițiative reprezintă un angajament ferm al VEGO de a investi în angajații săi și de a crea un mediu de lucru care să încurajeze inovația, creativitatea și colaborarea.

*******************

Despre Vego

Compania cu 23 de ani de experiență în proiectare și construcții, este orientată spre inovație și implementarea de noi standarde în domeniu, adaptate atât la strategiile de dezvoltare urbană cât și la nevoile oamenilor.

În prezent VEGO însumează peste 8 milioane m2 proiectați, 46 mii hectare urbanizate, peste 446 proiecte derulate, în valoare totală de 3,5 miliarde de euro și 61 aplicații de software dezvoltate. Construcțiile realizate au fost variate – de la clădiri rezidențiale, comerciale și de birouri până la clădiri industriale, urbanistice și speciale.