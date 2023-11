Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors, unul dintre cei mai importanți producători de bere din România, lansează campania „SloMo la volan”, un proiect complex de educare și promovare a comportamentelor responsabile în rândul șoferilor.

Alături de fostul pilot de raliuri Titi Aur, campania reitereazătoleranța zero pentru alcool la volan, cât și educarea publicului, prin pastile audioce au ca temă reflexele șoferilor. Umbrela campaniei este platforma digitală slomolavolan.ro, acolo unde publicul vadescoperinouă episoade cu recomandări de conducere defensivă. De asemenea, platforma are și o componentă interactivă, unde vizitatorii pot înregistra mesaje audio date cu încetinitorul, o simulare a reflexelor de vorbire atunci când consumă alcool.

„Pentru noi, pilonul de consum responsabil este esențial în strategia brand-urilor pe care le avem în portofoliu, iar prin noul proiect lansat ne dorim să readucem în spațiul public discuția despre reflexe la volan. Ne bucurăm să îl avem partener în acest demers pe expertul în conducere defensivă Titi Aur, alături de care am construit un modul deepisoade audio informative,disponibilepe platforma slomolavolan.ro. Suntem o companie ce are toleranță zero pentru alcool la volan, iar lansarea acestei campanii întărește angajamentul nostru în această direcție”, a punctat Bogdan Jianu, Director Interim de Marketing Bergenbier S.A.

Producătorul are în portofoliu nouă sortimente non-alcoolice, iar BergenbierFără Alcool este lider în segmentul său.

„Ne bucurăm să pornim acest demers de conștientizare a reflexelor și de reiterare a toleranței zero pentru alcool la volan. Campaniile pe care le construim au mereu în vedere componenta de responsabilitate, iarSloMo la volan este un proiect complex, la care am lucrat în echipă și alături de un partener profesionist, așa cum este Titi Aur”, a completat Elena Ion-Bălescu, Brand Manager Bergenbier.

„Când bei alcool și te urci la volan, nu doar viața ta este în pericol, ci și a pasagerilor tăi și a celorlalți participanți la trafic. Responsabilizarea șoferilor în acest sens este una dintre temele importante pe care le-am abordat de-a lungul anilor. De aceea mă bucur că am ocazia să colaborez cu Bergenbier S.A. în această campanie, oferind informații și sfaturi din experiența mea, care sper că le vor fi de folos șoferilor”, a punctat Titi Aur.

Campania „SloMo la volan” este disponibilă pe canalele oficiale Bergenbier S.A., în online pe platforma slomolavolan.ro și în radio, la stația Kiss FM.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitățile pragheze Staropramen Dark și Granat, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are din 2023 în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.

